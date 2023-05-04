В Ленинградской области перекрыли КАД из-за взрывного устройства возле дома

В поселке Бугры жители обнаружили спрятанную в черном пакете бомбу

В Ленинградской области у жилого дома на улице Парковой в поселке Бугры было обнаружено взрывное устройство, сообщает Telegram-канал SHOT.

Самодельное взрывное устройство, спрятанное в черном пакете, заметили проживавшие в пятиэтажке местные жители. Прибывшие взрывотехники выяснили, что это бомба весом 500 граммов, с микросхемой и элементами питания. Понимая, что она может быть приведена в действие в любой момент, ее уничтожили на месте. Для того чтобы никто не пострадал, сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение на Кольцевой автомобильной дороге (КАД).

3 мая сообщалось, что в Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники Росгвардии нашли на опорах линий электропередачи шесть предметов, внешне похожих на взрывные устройства.