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09:54, 4 мая 2023Силовые структуры

В Ленинградской области перекрыли КАД из-за взрывного устройства возле дома

В поселке Бугры жители обнаружили спрятанную в черном пакете бомбу

Фото: Telegram-канал SHOT

В Ленинградской области у жилого дома на улице Парковой в поселке Бугры было обнаружено взрывное устройство, сообщает Telegram-канал SHOT.

Самодельное взрывное устройство, спрятанное в черном пакете, заметили проживавшие в пятиэтажке местные жители. Прибывшие взрывотехники выяснили, что это бомба весом 500 граммов, с микросхемой и элементами питания. Понимая, что она может быть приведена в действие в любой момент, ее уничтожили на месте. Для того чтобы никто не пострадал, сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение на Кольцевой автомобильной дороге (КАД).

3 мая сообщалось, что в Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники Росгвардии нашли на опорах линий электропередачи шесть предметов, внешне похожих на взрывные устройства.

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Владимир Седов
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