В Петербурге из-за поджога задержали шесть поездов

ОЖД: из-за поджога релейного шкафа в Петербурге задержали шесть поездов

Движение шести пригородных поездов было задержано из-за поджога релейного шкафа в Санкт-Петербурге на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом со ссылкой на пресс-службу ОЖД пишет РИА Новости.

Отмечается, что возгорание было зафиксировано утром в среду, 4 мая, на перегоне Новая Деревня — Лахта.

«Поджог релейного шкафа посторонними лицами стал причиной задержек пригородных поездов на финляндском направлении, — говорится в сообщении. — В результате было задержано шесть пригородных поездов до 30 минут: №6056, №6058, №6060, №6062 сообщением Белоостров — Санкт-Петербург и №6001, №6005 сообщением Санкт-Петербург — Белоостров».

Ранее в мае в Москве электричка сбила человека на станции «Отрадное». Интервалы движения поездов Московского центрального диаметра (МЦД) увеличены, пассажиры ждали поезд в сторону Москвы более часа.

