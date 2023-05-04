Летевший в Москву самолет приготовился к аварийной посадке

«Известия»: летевший из Казани самолет приготовился к аварийной посадке в Шереметьево

Пассажирский самолет, летевший из Казани в Москву, приготовился к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщают «Известия».

По данным источника издания, воздушное судно Аirbus А320 с индикацией открытия дверей прибывает в московскую авиагавань.

Ранее в апреле у российского пассажирского самолета во время взлета отказал левый двигатель. Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Nordwind Airlines, летевшим из Челябинска в Сочи.