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10:35, 4 мая 2023Культура

Названы пол и имя третьего ребенка Павла Прилучного

У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился сын, которого пара назвала Микаэлем

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Стали известны пол и имя третьего ребенка российского актера театра и кино Павла Прилучного. Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артист опубликовал фотографию своей супруги, актрисы Зепюр Брутян, с новорожденным сыном, а также поблагодарил ее за рождение ребенка. «Любимая, спасибо за сына! Семья растет», — написал актер.

Сама комната, в которой Брутян позировала с новорожденным, была украшена воздушными шарами, а также надписью «Добро пожаловать, Микаэль».

3 мая стало известно, что Прилучный стал отцом в третий раз. Актер уже воспитывает двоих детей: 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию от бывшей супруги, российской актрисы Агаты Муцениеце. Для Брутян ребенок стал первым. Пара сыграла свадьбу в августе 2022 года.

В конце апреля сообщалось, что 33-летний английский актер и звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом.

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Анастасия Астахова
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