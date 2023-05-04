Белый дом предупредил о ряде экономических проблем в случае затяжного дефолта

Белый дом: ВВП США может снизиться на 6,1% в случае затяжного дефолта

В случае затяжного дефолта США, который может стать последствием достижения потолка государственного долга, ВВП страны может снизиться на 6,1 процента, предупреждают экономисты Белого дома. Об этом сказано в отчете на сайте администрации президента США.

Среди других экономических проблем, с которыми может столкнуться Вашингтон в случае дефолта продолжительностью в целый финансовый квартал, эксперты назвали падение фондового рынка на 45 процентов. Кроме того, есть риски, что 8,3 миллиона человек потеряют рабочие места, и безработица вырастет на 5 процентных пунктов.

При краткосрочном дефолте аналитики прогнозируют менее драматичные последствия для американской экономики. ВВП страны, предположительно, сократится на 0,6 процента, потеряют рабочие места около полумиллиона человек, а безработица вырастет на 0,3 процентных пункта.

В начале мая министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что власти страны могут исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка госдолга 1 июня. По ее словам, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до июня, правительство не сможет продолжать выполнение всех своих обязательств.

Лимит госдолга США составляет 31,38 триллиона долларов, он был достигнут 19 января. За последние 40 лет потолок поднимался 45 раз. В конце апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о повышении потолка госдолга на 1,5 триллиона долларов. Мера также предполагает экономию более 4,5 триллиона долларов и ограничение роста госрасходов темпами не выше 1 процента ежегодно.