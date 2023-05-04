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14:56, 4 мая 2023Забота о себе

Врач рассказал о главном правиле приготовления полезного шашлыка

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рекомендовал хорошо прожаривать мясо, чтобы убить микробов

Фото: Tigran Kharatyan / Unsplash

Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал главное правило приготовления полезного и вкусного шашлыка. В беседе с NEWS.ru он рекомендовал хорошо прожаривать мясо, при этом не позволять образовываться на нем черным участкам гари.

По мнению Вялова, шашлык является нормальной и здоровой пищей, однако плохо приготовленное мясо может стать причиной болезни, поскольку содержащиеся в нем микроорганизмы вызывают кишечную инфекцию. Чтобы убить всех микробов, врач посоветовал тщательно прожаривать мясо. «Некоторые виды мяса, особенно свинина, могут содержать паразитов. Если их съесть, образуются кальцинаты в мышцах, и мышцы начинают болеть», — рассказал гастроэнтеролог.

Медик также предостерег от употребления подгоревшего шашлыка. По его словам, обугленное мясо в перспективе может стать причиной развития рака желудка. Также Вялов предупредил, что жаренные на решетке или шампурах овощи теряют полезные свойства и приобретают вредные вещества — канцерогены, провоцирующие рак.

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Екатерина Улитина
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