Прокуратура изъяла уголовное дело об избиении баскетболиста ЦСКА Шведа

Прокуратура Москвы передала дело об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в СКР

Прокуратура Москвы изъяла у полиции уголовное дело об избиении защитника баскетбольной команды ЦСКА в центре столицы и передала его в Следственный комитет России (СКР). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Речь идет о нападении на Алексея Шведа. Решение об изъятии дела было принято из-за того, что один из подозреваемых — 17-летний подросток, а преступление, которое ему вменяют, относится к категории особо тяжких. По закону им должны заниматься сотрудники СКР, а не полицейские.

Ранее сообщалось о задержании двоих его 20-летних подельников. По данным полиции, в ночь на 2 мая баскетболист был жестоко избит на Большой Никитской улице. После этого спортсмена доставили в хирургическое отделение одной из московских клиник и диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее стала известна вероятная причина нападения на Шведа. Защитник баскетбольного ЦСКА сделал замечание шумной компании в ресторане в Москве. Группа неизвестных в нетрезвом состоянии зашла в заведение и начала конфликтовать с персоналом. 34-летний спортсмен сделал им замечание, на что дебоширы нецензурно ответили и высмеяли прическу Шведа. Через некоторое время компания баскетболиста оплатила счет и вышла из ресторана, где их встретили обидчики.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 3 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжких телесных повреждений, совершенное группой лиц»).