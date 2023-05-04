Названы районы Москвы со снижением цен на «вторичку»

«Известия»: цена «квадрата» вторичного жилья в Мещанском районе Москвы снизилась на 20,1%

Среди наиболее безопасных районов Москвы за год цены на вторичное жилье сильнее всего снизились в Мещанском. Об этом со ссылкой на аналитиков компании «Авито Недвижимость» пишут «Известия».

К безопасным районам эксперты отнесли локации со статусной недвижимостью, престижными учебными заведениями, офисами, новыми жилыми комплексами, а также развитой системой камер видеонаблюдения. Таким критериям, по их мнению, соответствуют районы Мещанский, Раменки и Щукино.

По данным специалистов, по итогам апреля 2023 года стоимость квадратного метра вторичного жилья в Мещанском районе по сравнению с тем же периодом 2022 года снизилась на 20,1 процента, до 381 тысячи рублей. Отрицательная динамика цены объекта составила 41,5 процента, достигнув показателя в 22 миллиона рублей. При этом объем предложения вторичной недвижимости за год вырос на 83,1 процента, а спрос подскочил на 152,7 процента.

В Раменках стоимость «квадрата» на вторичном рынке относительно апреля 2022 года уменьшилась на 17,8 процента, до 144 тысяч рублей, а объекты подешевели на 27,3 процента, в среднем до 39,8 миллиона рублей. При этом объем предложения и спрос за год увеличились на 44,4 и 8,5 процента соответственно.

Что касается Щукина, то там квадратный метр готового жилья за указанный период потерял в цене 11,7 процента и составил 298 тысяч рублей. Объем предложения «вторички» и спрос на нее также снизились — на 13,5 и 9,2 процента соответственно. Несмотря на наблюдаемое падение показателей, стоимость объектов с апреля 2022-го повысилась на 11,8 процента, до 17 миллионов рублей.

В апреле аналитики агентства Est-a-Tet пришли к выводу, что за первый квартал 2023 года среди районов Новой Москвы вторичное жилье сильнее всего подешевело в поселении Роговское. По их данным, квадратный метр там стал стоить меньше на 20,3 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.