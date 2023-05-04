Военкор показал видео с неспешно идущими под обстрелом солдатами

Военкор Руденко показал видео с неспешно идущими под артиллерийским обстрелом солдатами

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в Telegram видео с неспешно идущими под артиллерийским обстрелом российскими солдатами.

На показанных кадрах видно, как по лесопосадке двигаются два солдата в полной выкладке. Вскоре в паре метров от одного из них детонирует артиллерийский снаряд.

Однако военнослужащий спокойно продолжает движение в прежнем темпе, не обращая внимания на взрыв.

Ранее военный эксперт Борис Рожин опубликовал видео тяжелых боев за Белогоровку в Луганской народной республике (ЛНР) и рассказал об их ходе.