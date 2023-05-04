Впервые зафиксировано поглощение планеты звездой

Nature: астрономы впервые зафиксировали поглощение планеты звездой

Астрономы впервые наблюдали, как расширяющаяся солнцеподобная звезда поглотила планету, что подтверждает судьбу Меркурия, Венеры и Земли. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Система с умирающей звездой находится на расстоянии 13 тысяч световых лет от Земли. Для ее изучения исследователи воспользовались телескопом Gemini South в Чили, снабженным устройством Gemini South Adaptive Optics Imager (GSAOI) для формирования изображений. Они зафиксировали долгую и низкоэнергетическую вспышку, которая возникает при поглощении планеты.

На протяжении большей части своей жизни солнцеподобная звезда сжигает водород в своем ядре, превращая его в гелий. Когда водород в ядре заканчивается, гелий в недрах начинает превращаться в углерод, а область синтеза водорода мигрирует к внешним слоям звезды, заставляя их расширяться. В результате звезда превращается в красного гиганта, а ее взаимодействие с ближайшими планетами приводит к выбросу энергии и вещества.

Чтобы отличить вспышку планетарного поглощения от других типов вспышек, таких как солнечные вспышки или выбросы корональной массы, требуются наблюдения с высоким разрешением. GSAOI позволяет определить местоположения вспышки и проследить за долгосрочными изменениями ее яркости без светового загрязнения от ближайших звезд.

Вспышка длилась примерно 100 дней. В результате нее было выброшено 33 земных массы водорода и примерно 0,33 массы пыли. На основе результатов наблюдений было определено, что масса звезды-прародителя примерно в 0,8-1,5 раза больше массы нашего Солнца, а поглощенная планета в 1-10 раз больше массы Юпитера.