Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:46, 4 мая 2023Среда обитания

В России начали повышать ставки по ипотеке

РБК: в мае МКБ и Совкомбанк подняли ставки по ипотечным кредитам

Фото: «Лента.ру»

В мае некоторые банки в России повысили ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, Московский кредитный банк (МКБ) поднял ставку по ипотечным кредитам на строящееся жилье на 0,8 процентного пункта. Так, жилье за 7,8 миллиона рублей с первым взносом в 2,3 миллиона можно оформить в ипотеку на 15 лет по ставке от 11,5 процента годовых.

Совкомбанк увеличил ставки по ссудам на новостройки и готовые квартиры в среднем на 0,5 процентного пункта. Показатель начинается от 11,99 процента годовых. При этом банк «Санкт-Петербург» повысил ставки льготной ипотеки. По программе на приобретение новостроек они поднялись до 7,65 процента, а по семейной ипотеке — до 5,65 процента годовых.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину снизить ставку по одному типу ипотеки — для многодетных семей. Парламентарий назвала оптимальной ставку в размере двух процентов годовых.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Командир «Ахмата» заявил о готовности российских сил отразить наступление ВСУ
87-летний Далай-лама раскрыл секрет вечной молодости
Санкции обвалили российский экспорт леса
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о потерях ВСУ под Белогоровкой
Российского хоккеиста признали первой звездой матча плей-офф НХЛ
Захарова назвала ответственных за агрессию Украины против России
Полиция в Финляндии начала расследование нападения на российское консульство
МИД Франции назвал атаку на Кремль странным и загадочным инцидентом
Электропоезд насмерть сбил человека на подмосковной станции
Сирия отреагировала на атаки беспилотников на Кремль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.