В России начали повышать ставки по ипотеке

РБК: в мае МКБ и Совкомбанк подняли ставки по ипотечным кредитам

В мае некоторые банки в России повысили ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, Московский кредитный банк (МКБ) поднял ставку по ипотечным кредитам на строящееся жилье на 0,8 процентного пункта. Так, жилье за 7,8 миллиона рублей с первым взносом в 2,3 миллиона можно оформить в ипотеку на 15 лет по ставке от 11,5 процента годовых.

Совкомбанк увеличил ставки по ссудам на новостройки и готовые квартиры в среднем на 0,5 процентного пункта. Показатель начинается от 11,99 процента годовых. При этом банк «Санкт-Петербург» повысил ставки льготной ипотеки. По программе на приобретение новостроек они поднялись до 7,65 процента, а по семейной ипотеке — до 5,65 процента годовых.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину снизить ставку по одному типу ипотеки — для многодетных семей. Парламентарий назвала оптимальной ставку в размере двух процентов годовых.