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07:00, 4 мая 2023Из жизни

Пара занялась сексом на улице и разгневала местных жителей

Daily Star: в Колумбии пара занялась сексом на глазах у прохожих

Фото: Getty Images

В городе Медельин, Колумбия, мужчина и женщина занялись сексом на улице и разгневали местных жителей. Об этом сообщает Daily Star.

Горожане заметили пару, занимающуюся сексом на глазах у прохожих, 28 апреля. Возмущенные действиями пары прохожие сняли происходящее на видео и обратились в полицию. Пока не ясно, расследуют ли власти этот инцидент.

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Местные жители утверждают, что произошедшее свидетельствует о серьезной проблеме, связанной с несдержанностью людей, испытывающих сексуальное влечение. По их словам, секс в общественных местах — распространенная проблема в Медельине. «Город разваливается на части. Вчера была такая же ситуация на стадионе», — заявил один из горожан.

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans из Колумбии занялась сексом на вершине священной горы и отказалась извиняться перед оскорбленными людьми. Порноактриса Кэтти Блейк выложила на одном из сайтов для взрослых ролик, в котором обнажается, а затем занимается оральным сексом с партнером на вершине горы Эль-Пеньон-де-Гуатапе в муниципалитете Антьокия.

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Алиса Удовик
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