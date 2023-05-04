Пара занялась сексом на улице и разгневала местных жителей

Daily Star: в Колумбии пара занялась сексом на глазах у прохожих

В городе Медельин, Колумбия, мужчина и женщина занялись сексом на улице и разгневали местных жителей. Об этом сообщает Daily Star.

Горожане заметили пару, занимающуюся сексом на глазах у прохожих, 28 апреля. Возмущенные действиями пары прохожие сняли происходящее на видео и обратились в полицию. Пока не ясно, расследуют ли власти этот инцидент.

Местные жители утверждают, что произошедшее свидетельствует о серьезной проблеме, связанной с несдержанностью людей, испытывающих сексуальное влечение. По их словам, секс в общественных местах — распространенная проблема в Медельине. «Город разваливается на части. Вчера была такая же ситуация на стадионе», — заявил один из горожан.

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