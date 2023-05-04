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10:30, 4 мая 2023Силовые структуры

Конструктора бронеавтомобиля «Тигр» осудили за фиктивных сотрудников

Конструктор бронемашины «Тигр» Колтуков получил 4 года колонии за ущерб на 6,7 млн рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

235-й гарнизонный военный суд в Москве приговорил к четырем годам лишения свободы руководителя разработки бронеавтомобиля «Тигр» Андрея Колтукова за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 285 («Превышение полномочий с причинением тяжких последствий») Уголовного кодекса РФ. Также суд взыскал с Колтукова 6,7 миллиона рублей. Он обязан выплатить эту сумму потерпевшей стороне.

В 2010 году в результате оптимизации 21-й НИИИ Минобороны, возглавляемый Колтуковым, переименовали в Центральный научно-исследовательский институт НИИЦ и сделали подразделением 3-го ЦНИИ Минобороны, оставив конструктора его руководителем. Из-за реформы под угрозой оказался диссертационный совет из ученых. Колтукову через Минобрнауки удалось сохранить его и перевести в обновленную организацию. После этого, по версии следствия, подсудимый фиктивно трудоустроил в совет пятерых ученых, получивших около семи миллионов рублей.

Андрей Колтуков имеет ведомственные и правительственные награды, а также медаль за заслуги перед отечеством за создание различной армейской техники.

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Екатерина Власова
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