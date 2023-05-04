Россиянам спрогнозировали заметное снижение стоимости отдыха в Турции

АТОР: стоимость путевок в Турцию снизится на 25 процентов после увеличения числа рейсов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе спрогнозировала россиянам заметное снижение цен на путевки в Турцию после увеличения числа рейсов между странами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, запуск дополнительных рейсов на турецком направлении позволит повлиять на стоимость отдыха на курортах республики. «Если это все будет из Москвы, то сильно подешевеют туры из столицы: процентов на 15-25», — добавила глава АТОР.

При этом Ломидзе подчеркнула, что в настоящее время туроператоры не сообщают об острой необходимости назначения дополнительных рейсов из Москвы в Турцию. «Важно было бы увеличить перевозку из некоторых городов, например, Уральского или Сибирского федеральных округов», — отметила специалист.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция согласовали увеличение авиаперевозок между странами в летнем сезоне 2023 года. Общее количество рейсов в неделю превысит 1,3 тысячи. Российские авиакомпании выполнят более 720 рейсов по 62 маршрутам, а турецкиме — 629 рейсов по 37 маршрутам.