Названы обещанные Усику и Фьюри гонорары за супертурнир в Саудовской Аравии

Тайсон Фьюри может получить $113 млн за супертурнир в Саудовской Аравии, Усик — $63 млн

Названы гонорары, обещанные участникам супертурнира по боксу в Саудовской Аравии. Об этом в Twitter сообщает журналист Майкл Бенсон.

Британец Тайсон Фьюри может получить 90 миллионов фунтов (113,4 миллиона долларов), а его соотечественник Энтони Джошуа и американец Деонтей Уайлдер — по 30 миллионов фунтов (37,8 миллиона долларов). Еще 50 миллионов фунтов (63 миллиона долларов) заработает за участие украинец Александр Усик. Суммы возможных гонораров раскрыл Бенсону бизнесмен Саймон Джордан.

14 апреля стало известно, что в декабре 2023 года в Саудовской Аравии планируют организовать турнир с участием четырех боксеров. «Назначены три боя: Фьюри против Усика, Уайлдер против Джошуа и два победителя этих боев встретятся друг с другом», — пояснил английский Джордан.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Джошуа в профессиональной карьере одержал 25 побед и потерпел три поражения. У Уайлдера в зачете 43 победы, 42 из которых добыты нокаутом, два проигранных боя и одна ничья.