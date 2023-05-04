Россияне раскрыли свое отношение к Дню Победы

ВЦИОМ: 65% россиян считают День Победы самым важным праздником

Согласно результатам опроса всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (65 процентов) считают День Победы самым значимым праздником. Отношение граждан страны к этому событию раскрыло РИА Новости.

На вопрос о том, какие праздники самые важные, 58 процентов респондентов ответили — Новый год, 29 процентов назвали Пасху, еще 22 процента сочли таковым Международный женский день, 20 процентов — Рождество, а 17 процентов — День защитника Отечества.

При этом 9 Мая остается главным праздником граждан России с 2018 года, раньше таковым они считали Новый год. Например, в 2014 году его назвали 69 процентов россиян, а День Победы выбрали 53 процента опрошенных.

Парад Победы пройдет на Красной площади в Москве 9 мая, его генеральная репетиция состоится 7 мая. На параде выступит президент России Владимир Путин. Ожидается, что в параде на Красной площади, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие подразделения бойцов специальной военной операции.