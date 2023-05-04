В Венесуэле признали критические проблемы с вывозом нефти

Reuters: венесуэльская PDVSA назвала непригодным к использованию половину флота танкеров

Половина из 22 нефтяных танкеров, которые использует государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA, почти непригодны к выходу в море, их следует либо вывести из эксплуатации, либо немедленно отремонтировать. Об этом со ссылкой на внутренний отчет производителя сообщает Reuters.

Специалисты компании признали, что изношенность судов стала критической проблемой. Не получавшие должного технического обслуживания много лет танкеры могут в любой момент утонуть, загореться, разлить топливо или столкнуться с другим судном.

На верфи для ремонта предлагается отправить семь судов, пять — перестать использовать, а остальные хотя бы оснастить транспондерами, коммуникационным оборудованием и огнетушителями. Последние крупные работы по техническому обслуживанию флота Венесуэла проводила пять лет назад, хотя возраст пяти судов превышает 30 лет.

Отчет датирован мартом 2023 года. В других документах, также попавших в распоряжение журналистов, говорится о вынужденной аренде PSDVA иностранных танкеров. В прошлом году на предложение согласилось 41 судно, однако из-за санкций США они работали по двойной ставке — от 14 тысяч до 36,5 тысячи долларов в сутки.

Руководство страны пытается обновить свой флот, но с заказами возникают проблемы. Еще в 2005 году Каракас заказал шесть танкеров в Иране и Аргентине. К настоящему времени были получены только два из них. Работы тормозились из-за постоянных задержек платежей, санкций и увеличения стоимости работ.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года Венесуэла заняла второе место в мире по уровню инфляции — 234 процента, немного уступив Зимбабве (243,8 процента).