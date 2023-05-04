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18:54, 4 мая 2023Забота о себе

Названа смертельная опасность неправильного употребления поливитаминов

Эндокринолог Михалева: неправильное употребление витаминов может спровоцировать гепатит

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Не только дефицит, но и переизбыток витаминов в организме может стать причиной возникновения серьезных и даже смертельных заболеваний, рассказала врач-эндокринолог Оксана Михалева. Опасности чрезмерного употребления поливитаминов она назвала в беседе с «Известиями».

По словам медика, витамины следует принимать строго в соответствии с инструкцией и желательно после консультации с врачом. Если регулярно превышать дозировку, печень начинает испытывать сильную нагрузку, и в конечном итоге это может стать причиной токсического гепатита — воспаления печени, которое может привести даже к летальному исходу.

Кроме того, неправильное употребление витаминов может спровоцировать их переизбыток в организме, что ведет к печальным последствиям, предупредила Михалева. Например, превышение нормы витамина D, который удерживает кальций, вызывает кальцификацию органов и мягких тканей.

Возможно отложение кальцинатов в почках и даже формирование почечных камней, и, как следствие, развитие мочекаменной болезни. Кроме того, кальций может откладываться в стенках сосудов, из-за чего они становятся очень плотными и хрупкими. Впоследствии это может стать причиной их повреждения и развития различных сердечно-сосудистых заболеваний

Оксана Михалеваврач-эндокринолог

Михалева добавила, что длительный прием больших доз витамина А связан с развитием онкологических заболеваний, витамин К2 противопоказан людям с высоким риском инфаркта или инсульта. Поскольку К2 повышает свертываемость крови, при его избытке увеличивается риск образования тромбов, закупорки сосудов и сердечно-сосудистых катастроф, объяснила эндокринолог.

Также организму не идут на пользу большие дозы витамина С. По словам Михалевой, его излишки усиленно выводятся почками, где связываются с кальцием, что в итоге может привести к образованию оксалатных камней в почках.

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Ранее исследовательская группа из Познанского университета установила, что витамин D улучшает эффективность лечения меланомы. По их данным, пациенты с нормальными показателями витамина реагировали на лечение лучше, чем пациенты с пониженным уровнем витамина D.

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Екатерина Улитина
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