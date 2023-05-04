Главу регионального отделения «Яблока» задержали по делу о дискредитации армии

Главу вологодского отделения «Яблока» Егорова задержали по делу о дискредитации ВС России

Главу вологодского отделения «Яблока» Николая Егорова задержали по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает пресс-служба политического объединения в своем Telegram-канале.

Партия опубликовала фотографии из квартиры политика — задерживать его пришли полицейские в балаклавах.

В «Яблоке» предполагают, что против Егорова возбудили уголовное дело, так как до этого он дважды привлекался по административным статьям — также из-за публикаций, в которых были обнаружены признаки дискредитации армии. В квартире руководителя регионального отделения «Яблока» провели обыск.

Егоров стал третьим председателем партии в российских регионах, против которого возбудили уголовное дело по упомянутой статье. Ранее дела завели на главу «Яблока» в Якутии Анатолия Ноговицына и председателя Камчатского отделения партии Владимира Ефимова.

Дискредитация армии подпадает под статью 280.3 Уголовного кодекса. Закон об ответственности за распространение порочащих и недостоверных сведений об участниках спецоперации был подписан президентом Владимиром Путиным 18 марта. Максимальный срок по этой статье УК составляет до семи лет лишения свободы.