Умер бывший худрук театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин

На 71-м году жизни скончался бывший худрук театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин

Скончался бывший худрук русского драматического театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения культуры.

«Имя Валентина Никитича тесно связано с историей нашего театра. В 2005 году он был приглашен на должность художественного руководителя "Мастеровых". Именно с приходом этого самобытного режиссера, выпускника ГИТИСа, ученика Марка Захарова и Анатолия Васильева началась новая история "Мастеровых" как профессионального театра», — говорится в публикации.

Деятель культуры умер на 71-м году жизни. Причина его смерти в некрологе не называется.

Ярюхин служил режиссером-постановщиком и художественным руководителем театра «Мастеровые» по 2011 год. В 2012 году он был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель культуры Республики Татарстан».

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