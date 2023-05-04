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18:55, 4 мая 2023Культура

Умер бывший худрук театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин

На 71-м году жизни скончался бывший худрук театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин
Валентин Ярюхин

Валентин Ярюхин. Фото: театр «Мастеровые»

Скончался бывший худрук русского драматического театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения культуры.

«Имя Валентина Никитича тесно связано с историей нашего театра. В 2005 году он был приглашен на должность художественного руководителя "Мастеровых". Именно с приходом этого самобытного режиссера, выпускника ГИТИСа, ученика Марка Захарова и Анатолия Васильева началась новая история "Мастеровых" как профессионального театра», — говорится в публикации.

Деятель культуры умер на 71-м году жизни. Причина его смерти в некрологе не называется.

Ярюхин служил режиссером-постановщиком и художественным руководителем театра «Мастеровые» по 2011 год. В 2012 году он был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель культуры Республики Татарстан».

Ранее сообщалось о смерти российского киноактера Михаил Бескоровайного. Он скончался в возрасте 65 лет в Москве. Предварительная причина смерти артиста — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

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Сергей Равин
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