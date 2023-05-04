Умер бывший худрук театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин
Скончался бывший худрук русского драматического театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения культуры.
«Имя Валентина Никитича тесно связано с историей нашего театра. В 2005 году он был приглашен на должность художественного руководителя "Мастеровых". Именно с приходом этого самобытного режиссера, выпускника ГИТИСа, ученика Марка Захарова и Анатолия Васильева началась новая история "Мастеровых" как профессионального театра», — говорится в публикации.
Деятель культуры умер на 71-м году жизни. Причина его смерти в некрологе не называется.
Ярюхин служил режиссером-постановщиком и художественным руководителем театра «Мастеровые» по 2011 год. В 2012 году он был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель культуры Республики Татарстан».
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