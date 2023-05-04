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20:53, 4 мая 2023Силовые структуры

Россиянин задушил ремнем тетю и мать с разницей в месяц

Россиянин задушил отказавшуюся дать денег тетю и мать, сообщившую об этом в полицию

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Татарстане за двойное убийство к 19 годам колонии строгого режима приговорили 29-летнего россиянина. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает «КП».

Как установил суд, первое преступление произошло в ноябре 2021 года в квартире осужденного в городе Лаишево, где помимо него находилась мать и ее сестра. Пьяный россиянин потребовал у тети денег на выпивку, а когда та отказала, задушил ее ремнем от брюк. Мать пожалела сына и не заявила в полицию, но месяц спустя все же решилась рассказать полицейским о случившемся. Узнав о поступке матери, россиянин задушил ремнем и ее.

В ходе расследования преступления злоумышленник от дачи показаний отказывался, вину не признал.

23 марта сообщалось, что в Мариинском Посаде Чувашской Республики арестовали 37-летнего мужчину. Он поссорился с 60-летней матерью в ее квартире и задушил шнурками.

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Владимир Седов
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