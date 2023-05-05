Командир «Ахмата» высказался о брошенных на контрнаступление ВСУ силах

Командир спецназа «Ахмат» заявил о недостатке ресурсов ВСУ для контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают достаточными ресурсами для проведения контрнаступления. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апти Алаудинов, интервью с ним опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы должны относиться ко всему спокойно — за прошлый год мы перемололи больше техники и сил ВСУ, чем, как они заявляют, будет сейчас брошено на контрнаступление», — заявил Алаудинов. Он также подчеркнул, что российская сторона при этом готовится к наступлению и приводит силы в надлежащее состояние.

Командир «Ахмата» предположил, что действия украинских сил будут достаточными лишь для того, «чтобы отчитаться перед западными хозяевами, что деньги, которые были выделены на них, потрачены не зря». Алаудинов также прокомментировал информацию о том, что ВСУ готовит к контрнаступлению 40 тысяч человек. По его словам, этого достаточно, чтобы прорвать оборону на определенном участке, однако необходимы силы, чтобы закрепиться и наращивать наступление. «Этих сил у Украины нет. Итог все равно будет в нашу пользу», — заключил он.

Ранее Алаудинов заявил, что после контрнаступления ВСУ Киеву будет некем противостоять российским военнослужащим. По его словам, украинская сторона бросает на эту операцию последние силы.