Биатлонист-чемпион сравнил жизнь в российских и европейских деревнях

Биатлонист Бабиков рассказал, что в деревнях Европы уровень жизни выше, чем в российских

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков высказался об уровне жизни в российских деревнях. Об этом сообщает Sports.ru.

Он отметил превосходство европейских населенных пунктов. «Я видел, как может жить маленькая деревушка, удаленная от мегаполиса, где-нибудь в Германии. Жить и ни в чем не нуждаться. Поэтому сравнивать — ну просто невозможно», — рассказал Бабиков.

Спортсмен привел в пример населенные пункты на Алтае, где развит туризм. «К ним приезжает половина России и оставляет огромные деньги, но люди на местах даже нормальное питание получить не могут. У меня за это душа болит», — добавил российский биатлонист.

Бабиков стал чемпионом мира в эстафете в 2017 году. Он также является четырехкратным чемпионом Европы.