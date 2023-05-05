В Москве произошла массовая отмена и задержка авиарейсов

«Яндекс Расписания»: в аэропортах Москвы 5 мая произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах, в пятницу, 5 мая, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Так, стало известно, что во Внуково отменены вылеты трех самолетов, три авиарейса перенесены. В Домодедово задержаны шесть рейсов, три отменено. В Шереметьево перенесен вылет трех воздушных судов, два рейса отменены.

Сведений о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета пассажирских лайнеров в столичных авиагаванях не называется.

Ранее в мае полет пассажирского лайнера авиакомпании «Азимут» прервался из-за технической неисправности. Инцидент произошел с российским самолетом, вылетавшим из Москвы в Карши (Узбекистан). После получения разрешения на взлет пилот прекратил разбег и доложил о прерванном рейсе.