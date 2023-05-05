Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:30, 5 мая 2023Путешествия

В Москве произошла массовая отмена и задержка авиарейсов

«Яндекс Расписания»: в аэропортах Москвы 5 мая произошла массовая отмена и задержка рейсов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В трех московских аэропортах, в пятницу, 5 мая, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Так, стало известно, что во Внуково отменены вылеты трех самолетов, три авиарейса перенесены. В Домодедово задержаны шесть рейсов, три отменено. В Шереметьево перенесен вылет трех воздушных судов, два рейса отменены.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Сведений о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета пассажирских лайнеров в столичных авиагаванях не называется.

Ранее в мае полет пассажирского лайнера авиакомпании «Азимут» прервался из-за технической неисправности. Инцидент произошел с российским самолетом, вылетавшим из Москвы в Карши (Узбекистан). После получения разрешения на взлет пилот прекратил разбег и доложил о прерванном рейсе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на российский населенный пункт
В ядовитом растении нашли потенциал для нового обезболивающего препарата
Fortum приготовился оспорить решение России о передаче активов Росимуществу
Автобус переехал на пешеходном переходе 27-летнею беременную россиянку
На Кубани задержали атаковавшую нефтеперерабатывающий завод группу диверсантов
Стало известно об остановке выпуска карт UnionPay подсанкционными банками России
Раскрыт секрет моложавой внешности Меган Маркл
В московском кафе женщина ударила ножом в висок посетителя кафе
Лифт с подростком сорвался на юго-западе Москвы
Российские электрометаллурги попросили власти снизить налоги
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.