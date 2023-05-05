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12:25, 5 мая 2023Спорт

Легионер «Локомотива» захотел получить российское гражданство

Легионер «Локомотива» Франсуа Камано захотел получить российское гражданство

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Гвинейский нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано высказался о возможном получении российского гражданства. Об этом сообщает Sport24.

По словам легионера, он хотел бы воспользоваться такой возможностью, если она появится. «Чувствую ли в душе себя русским? Да, конечно. Мне здесь все нравится, со мной прекрасно обращаются и в команде, и в городе. Всем доволен», — отметил Камано.

Форвард выступает за «Локомотив» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.

Ранее о желании оформить российское гражданство заявил американский защитник московского клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Бреннан Менелл. Он выступает в России с 2022 года.

Алексей Гусев
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