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09:44, 5 мая 2023Экономика

Российские электрометаллурги попросили власти снизить налоги

«Ведомости»: российские электрометаллурги попросили уменьшить разовый сбор со сверхприбыли

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Ассоциация электрометаллургических предприятий (АЭМП) попросила власти уменьшить разовый сбор со сверхприбыли бизнеса (windfall tax) на сумму уплаченного предприятиями в 2022 году акциза на жидкую сталь. Об этом сказано в письме, которое организация адресовала замминистра финансов Алексею Сазанову, пишут «Ведомости».

АЭМП отмечает, что продукция электрометаллургических предприятий менее маржинальна и подразумевает значительно более высокие затраты при производстве по сравнению с другими компаниями сектора. Кроме того, рентабельность компаний, производящих металлы электросталеплавильным способом, традиционно в два-три раза ниже по сравнению с вертикально-интегрированными компаниями.

При этом отрасль обязана выплачивать акциз на жидкую сталь — в 2022 году металлургические компании заплатили по этой статье более 58 миллиардов рублей, из которых 8,6 миллиарда пришлось на электрометаллургов, подчеркивает АЭМП. Организация объясняет, что двойное налогообложение сверхприбыли серьезно увеличивает нагрузку на электрометаллургические компании и создает серьезные риски для всей отрасли в целом.

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Ведущий аналитик «Велес капитала» Василий Данилов считает просьбу ассоциации логичной, поскольку электрометаллургические компании являются наиболее уязвимыми производителями стали в стране. С ним соглашается аналитик «Финама» Алексей Калачев, указывая, что акциз электрометаллургических компаний стал дополнительной нагрузкой. Однако он считает, что просьба уменьшить нагрузку не найдет понимания в правительстве.

В конце апреля министр финансов Антон Силуанов заявил, что единоразовый взнос бизнеса в бюджет при уплате в 2023 году составит 5 процентов, а в 2024-ом вырастет до 10 процентов. Разовую выплату оформят не как добровольный взнос, а как налог.

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Мария Грушко
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