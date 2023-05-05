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17:15, 5 мая 2023Спорт

Американская биатлонистка рассказала о слезах из-за отстранения россиян

Американская биатлонистка Клэр Игэн рассказала, что расплакалась из-за отстранения россиян

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Американская биатлонистка, глава комиссии спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) Клэр Игэн рассказала, как в организации принимали решение об отстранении сборной России от соревнований. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Дискуссия по этому вопросу вызвала у меня слезы. На данный момент это худшее решение, которое я вынуждена была принять. Каждый из нас хотел избежать бана спортсменов любым возможным способом», — заявила Игэн. Она пояснила, что это решение было принято из-за необходимости соблюдения рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

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Ранее Игэн заявила, что комиссия провела в апреле опрос среди действующих спортсменов с целью выяснить их отношение к действующему запрету на участие россиян и белорусов в турнирах. «Получили около 160 ответов от представителей 31 страны. Примерно 70 процентов спортсменов поддерживают текущее отстранение», — поделилась она.

Россияне и белорусы не участвовали в международных турнирах в сезоне-2022/2023 по решению IBU. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Андрей Стрельцов
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