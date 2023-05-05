В IBU рассказали об отношении спортсменов к отстранению россиян

В IBU заявили, что 70 процентов спортсменов поддерживают отстранение россиян от турниров

Глава комиссии спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) Клэр Иган рассказала об отношении атлетов к отстранению россиян и белорусов от турниров. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Игэн заявила, что комиссия провела в апреле опрос среди действующих спортсменов. «Получили около 160 ответов от представителей 31 страны. Примерно 70 процентов спортсменов поддерживают текущее отстранение», — поделилась она.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Россияне и белорусы не участвовали в международных турнирах в сезоне-2022/2023 по решению IBU. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

