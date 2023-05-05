В сети появилось не опубликованное ранее интервью Валентина Юдашкина

Телеканал «360» опубликовал не изданное ранее интервью модельера Валентина Юдашкина

Журналисты телеканала «360» опубликовали не изданное ранее интервью российского модельера Валентина Юдашкина. Соответствующее видео появилось на платформе Rutube.

Так, в 2017 году дизайнер рассказал о детстве, проведенном в поселке Баковка, в котором он родился в октябре 1963 года. При этом в беседе с корреспондентом телеканала Юдашкин признался, что в зрелом возрасте решил не менять место жительства. «Так как я родился в Баковке, школу и детский сад я отлично помню, поэтому когда пришел выбор — где все-таки жить уже в таком возрасте, никакие ни лесные дали не сманили нас, все-таки осталась Баковка», — сказал он.

Кроме того, дизайнер отметил, что в Баковке проживали такие модницы, как советский политик Екатерина Фурцева и актриса Любовь Орлова. По его словам, они были интересными женщинами и всегда прекрасно выглядели. При этом на появившихся в сети кадрах Юдашкин добавляет, что Фурцева была постоянной клиенткой его наставника, дизайнера Вячеслава Зайцева.

Валентин Юдашкин умер во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. О смерти дизайнера сообщила его супруга Марина Юдашкина. Причиной смерти стал рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые обнаружили у знаменитости в 2016 году.

Валентин Юдашкин — советский и российский модельер, родился в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. В 1991 году Юдашкин стал первым российским дизайнером, показавшим свою коллекцию на Неделе высокой моды в Париже. Модельер создавал костюмы для олимпийской сборной России, а также участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ.

