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14:07, 5 мая 2023Бывший СССР

Кличко поддержал арестованного мэра Одессы

Кличко предложил взять на поруки арестованного мэра Одессы Труханова в ходе заседания суда
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что предлагал взять на поруки градоначальника Одессы Геннадия Труханова на заседании суда, в ходе которого было принято решение отправить чиновника под арест. Его слова передает издание «Украинская правда».

Кличко объяснил, что является главой Ассоциации городов Украины (АГУ), объединяющей свыше тысячи общин. «Как глава АГУ, я должен отстаивать права и интересы местного самоуправления. (…) Поэтому АГУ просила суд взять Труханова на поруки» — сказал он и добавил, что градоначальник Одессы стал третьим мэром, которого фактически «убрали через суд».

Киевский глава назвал арест Труханова очередной попыткой притеснения местного самоуправления. По его мнению, такие обстоятельства становятся тревожной тенденцией — убирать избранных мэров. При этом Кличко заявил, что не собирался и не будет вносить залог за одесского мэра. Отмечается, что визит градоначальника Киева в суд и его просьба вызвали возмущение у ряда активистов.

4 мая Труханова арестовали по делу о растрате более 92 миллионов гривен. Его обвинили в реализации схемы приобретения в коммунальную собственность здания бывшего завода «Краян» по завышенной вдвое стоимости. Также мэр Одессы отказался вносить 30,866 миллиона гривен залога. В результате главе города было назначено 60 дней содержания под стражей с альтернативой внесения 13,420 миллиона гривен залога.

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Кристина Есикова
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