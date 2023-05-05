Выявлены три волны миграции древних людей в Европу

PLOS ONE: древние люди переселились в Европу в три волны миграции

Первые современные люди распространились по Европе тремя волнами в эпоху палеолита. К такому выводу пришли ученые Университета Тулузы и Национального центра научных исследований Франции. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Специалисты проанализировали данные о каменных орудиях в Западной Евразии, чтобы проследить за изменениям древней человеческой деятельности в регионе. Наибольшее внимание уделялось двум местам археологических раскопок: Ксар-Акил в Ливане и Гроте-Мандрен во Франции, где были выявлены следы самой ранней миграции Homo sapiens в Европе 54 тысячи лет назад.

Были выявлены три отчетливых волнах ранней миграции людей современного анатомического типа в Европу с восточного побережья Средиземного моря. Ранее считалось, что Homo sapiens достиг Европы между 42-м и 45-м тысячелетием до нашей эры. Однако это миграция на самом деле была последней из трех основных миграционных волн на континент.

Фаза 1, датируемая около 54-м тысячелетием, представлена ​​неронской культурой (названой по пещере Грот-де-Нерон) в начале верхнего палеолита, фаза 2 относится к шательперронской культуре в раннем верхнем палеолите около 45-го тысячелетия, а фаза 3 — к протоориньякской культуре около 42-го тысячелетия до нашей эры.