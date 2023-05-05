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15:16, 5 мая 2023Россия

Минобороны назвало потери украинских войск в районе Артемовска

Минобороны сообщило об уничтожении до 300 украинских бойцов на донецком направлении

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

За сутки российские войска уничтожили на донецком направлении до 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников. Потери противника в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) назвал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что также были уничтожены три боевые машины пехоты, четыре боевые бронемашины, одна боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и самоходная артиллерийская установка «Акация». Кроме того, Вооруженные силы России успешно атаковали два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в Краматорске и Авдеевке.

В рамках брифинга Конашенков также сообщил, что в районе Часова Яра был уничтожен мост, по которому противник пытался осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск. Он подчеркнул, что российские штурмовики продолжают наступление в западной части города при поддержке подразделений воздушно-десантных войск. Кроме того, авиация и артиллерия «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в Калиновке и Красном Донецкой народной республики.

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Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что входящие в нее бойцы покинут Артемовск 10 мая в случае нехватки боеприпасов. По его словам, из-за отсутствия снаряжения потери ЧВК растут с каждым днем.

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Зураб Дарахвелидзе
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