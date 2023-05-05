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13:28, 5 мая 2023Забота о себе

Диетолог перечислила утренние привычки для здоровья кишечника

Диетолог Саманта Кассети призвала пить чай или кофе по утрам для здоровья кишечника

Фото: Freddie Marriage / Unsplash

Диетолог Саманта Кассети призвала по утрам пить воду, чай или кофе, есть йогурт и ходить в туалет. Все это, по ее словам, поможет сохранить кишечник здоровым, пишет издание Insider.

В список привычек, полезных для здоровья ЖКТ, которые перечислила Кассети, входит стакан воды по утрам — он спасет от запоров и обезвоживания, возникающего ночью. Утренние кофе и чай не менее необходимы: они помогают оставаться в норме благодаря кофеину и полифенолам, питающим кишечные бактерии.

На завтрак диетолог призвала есть натуральный йогурт, орехи, ягоды и фрукты. Эти и другие растительные продукты богаты клетчаткой, которая также питает микрофлору кишечника. «Внимательно читайте этикетки, в таких продуктах, как ароматизированный йогурт, может быть много добавленного сахара, что вредно для кишечника», — пояснила она.

10-20--минутная прогулка или занятие йогой по утрам помогают улучшить пищеварение и перистальтику

Саманта Кассетидиетолог

Лучшее время для дефекации — после завтрака, продолжила диетолог. «Звучит забавно, но жизнь людей складывается из привычек, в том числе и туалетных», — прокомментировала она.

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Вера Владзиевская
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