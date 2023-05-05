Диетолог перечислила утренние привычки для здоровья кишечника

Диетолог Саманта Кассети призвала пить чай или кофе по утрам для здоровья кишечника

Диетолог Саманта Кассети призвала по утрам пить воду, чай или кофе, есть йогурт и ходить в туалет. Все это, по ее словам, поможет сохранить кишечник здоровым, пишет издание Insider.

В список привычек, полезных для здоровья ЖКТ, которые перечислила Кассети, входит стакан воды по утрам — он спасет от запоров и обезвоживания, возникающего ночью. Утренние кофе и чай не менее необходимы: они помогают оставаться в норме благодаря кофеину и полифенолам, питающим кишечные бактерии.

На завтрак диетолог призвала есть натуральный йогурт, орехи, ягоды и фрукты. Эти и другие растительные продукты богаты клетчаткой, которая также питает микрофлору кишечника. «Внимательно читайте этикетки, в таких продуктах, как ароматизированный йогурт, может быть много добавленного сахара, что вредно для кишечника», — пояснила она.

10-20--минутная прогулка или занятие йогой по утрам помогают улучшить пищеварение и перистальтику Саманта Кассети диетолог

Лучшее время для дефекации — после завтрака, продолжила диетолог. «Звучит забавно, но жизнь людей складывается из привычек, в том числе и туалетных», — прокомментировала она.

Диетолог объяснила, что во время стресса организм замедляет пищеварение. Для борьбы со стрессом нужно выделять от 5 до 20 минут каждый день для ведения дневника, медитации или глубокого дыхания.

Ранее диетолог Ольга Лушникова рассказала о вреде обезжиренных продуктов. Она пояснила, что их употребление приводит к повышению уровня холестерина.