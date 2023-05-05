Диетолог перечислила утренние привычки для здоровья кишечника
Диетолог Саманта Кассети призвала по утрам пить воду, чай или кофе, есть йогурт и ходить в туалет. Все это, по ее словам, поможет сохранить кишечник здоровым, пишет издание Insider.
В список привычек, полезных для здоровья ЖКТ, которые перечислила Кассети, входит стакан воды по утрам — он спасет от запоров и обезвоживания, возникающего ночью. Утренние кофе и чай не менее необходимы: они помогают оставаться в норме благодаря кофеину и полифенолам, питающим кишечные бактерии.
На завтрак диетолог призвала есть натуральный йогурт, орехи, ягоды и фрукты. Эти и другие растительные продукты богаты клетчаткой, которая также питает микрофлору кишечника. «Внимательно читайте этикетки, в таких продуктах, как ароматизированный йогурт, может быть много добавленного сахара, что вредно для кишечника», — пояснила она.
10-20--минутная прогулка или занятие йогой по утрам помогают улучшить пищеварение и перистальтику
Лучшее время для дефекации — после завтрака, продолжила диетолог. «Звучит забавно, но жизнь людей складывается из привычек, в том числе и туалетных», — прокомментировала она.
Диетолог объяснила, что во время стресса организм замедляет пищеварение. Для борьбы со стрессом нужно выделять от 5 до 20 минут каждый день для ведения дневника, медитации или глубокого дыхания.
Ранее диетолог Ольга Лушникова рассказала о вреде обезжиренных продуктов. Она пояснила, что их употребление приводит к повышению уровня холестерина.