Американцы объяснили свое желание остаться в России

WSJ: многоие граждане США решили остаться в России несмотря на СВО и арест Гершковича

Многие граждане США решили остаться в России несмотря на начало специальной военной операции (СВО) России на Украине и арест обвиненного в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Мое желание быть здесь, моя любовь к Санкт-Петербургу и моя вера в Россию и русских как в хороших людей сильнее, чем мой страх», — заявил 27-летний студент Даниэль Места, приехавший в российскую Северную столицу из Южной Каролины.

Издание также отмечает, что многие американцы из-за опасений перед властями США дали анонимные интервью, в которых признались, что в России они чувствуют себя в безопасности и «как дома», поэтому не желают покидать страну.

30 марта журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.