Полковник запаса раскрыл подробности о подаренном Зеленскому пистолете

Полковник запаса Кошкин назвал классикой подаренный Зеленскому чешский пистолет CZ 75

Подаренный президенту Украины Владимиру Зеленскому чешский пистолет CZ 75 является легендарным, заявил военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» специалист раскрыл подробности о пистолете.

Ранее стало известно, что президент Чехии Петр Павел подарил главе Украины Владимиру Зеленскому самозарядный пистолет CZ 75.

Павел отметил, что вручил украинскому коллеге редкий пистолет из специальной серии, приуроченной к столетию Ордена Белого Льва — высшей награды Чешской Республики «за выдающиеся заслуги перед страной, вклад в оборону и безопасность государства, а также за повышение международной репутации нации».

«В 1975 году на выставке в Мадриде чешский пистолет CZ 75 без всякой рекламы произвел впечатляющий для специалистов фурор. Казалось бы, никаких новаторских идей нет, но комплекс всех деталей позволил сразу его ввести в категорию классики. А в классике не так много пистолетов. Их можно посчитать на пальцах обеих рук», — сообщил Кошкин.

Чешский CZ 75 впечатлил и вошел в историю личного стрелкового оружия весьма уверенно Андрей Кошкин военный эксперт, полковник запаса

«Чехословацкие и затем чешские оружейные производства стали совершенствовать эту модель. Тем самым подняли его тактико-технические характеристики. И он все больше и больше добивался признания во всем мире у специалистов», — добавил полковник запаса.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что в стране этот пистолет является достойным подарком.

28 апреля Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова прибыли с официальным визитом в Киев. В программе была запланирована встреча с президентом Украины.

