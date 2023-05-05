Зеленскому подарили редкий чешский пистолет

Президент Чехии Петр Павел подарил Зеленскому редкий пистолет CZ 75

Президент Чехии Петр Павел подарил главе Украины Владимиру Зеленскому самозарядный пистолет CZ 75. Об этом чешский лидер сообщил в Twitter.

«Наше оружие помогает Украине в ее упорной борьбе с самого начала. В знак уважения к их героизму я подарил Зеленскому легендарный пистолет CZ 75 с серийным номером 22», — заявил политик.

Павел отметил, что вручил украинскому коллеге редкий пистолет из специальной серии, приуроченной к столетию Ордена Белого Льва — высшей награды Чешской Республики «за выдающиеся заслуги перед страной, вклад в оборону и безопасность государства, а также за повышение международной репутации нации». Глава Чехии подчеркнул, что это «отражает мужество, с которым он [Зеленский] стоит во главе Украины».

28 апреля Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова прибыли с официальным визитом в Киев. В программе была запланирована встреча с президентом Украины.