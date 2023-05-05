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14:51, 5 мая 2023Мир

Зеленскому подарили редкий чешский пистолет

Президент Чехии Петр Павел подарил Зеленскому редкий пистолет CZ 75

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

Президент Чехии Петр Павел подарил главе Украины Владимиру Зеленскому самозарядный пистолет CZ 75. Об этом чешский лидер сообщил в Twitter.

«Наше оружие помогает Украине в ее упорной борьбе с самого начала. В знак уважения к их героизму я подарил Зеленскому легендарный пистолет CZ 75 с серийным номером 22», — заявил политик.

Павел отметил, что вручил украинскому коллеге редкий пистолет из специальной серии, приуроченной к столетию Ордена Белого Льва — высшей награды Чешской Республики «за выдающиеся заслуги перед страной, вклад в оборону и безопасность государства, а также за повышение международной репутации нации». Глава Чехии подчеркнул, что это «отражает мужество, с которым он [Зеленский] стоит во главе Украины».

28 апреля Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова прибыли с официальным визитом в Киев. В программе была запланирована встреча с президентом Украины.

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Семен Александров
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