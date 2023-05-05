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23:29, 5 мая 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания подозреваемого в избиении баскетболиста Шведа

SHOT: подозреваемого в нападении на баскетболиста Шведа задержали в аэропорту Жуковский

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Подозреваемого в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа Юсуфа задержали сотрудники полиции в Международном аэропорту Жуковский. Подробности раскрыл Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, Юсуф пытался сбежать из страны.

В ближайшее время мужчину доставят на допрос в Следственный комитет, после этого суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали четвертого подозреваемого в избиении российского баскетболиста Алексея Шведа. Трое участников драки дали показания на водителя одного из них, Рамзина Амирсланова, — Юсуфа.

2 мая защитник баскетбольного ЦСКА Алексей Швед сделал замечание шумной компании в ресторане. В результате начавшейся драки он получил травму.

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Юлия Мискевич
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