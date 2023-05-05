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17:22, 5 мая 2023Мир

В Турции извинились перед Россией за поведение украинского депутата

Спикер парламента Турции Шентоп извился перед РФ за депутата с Украины на саммите ПАЧЭС

Кадр: Baza

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп принес извинение перед Россией за поведение украинского депутата, напавшего на российского делегата на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии «Единая Россия».

«За инцидент, произошедший накануне на площадке ПАЧЭС, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп принес извинения российской делегации», — говорится в публикации.

Ранее в сети появились кадры нападения украинского депутата Александра Мариковского на секретаря российской делегации, участвующей в заседании ПАЧЭС в Анкаре, Валерия Ставицкого.

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Глеб Бажуткин
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