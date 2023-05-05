В Турции извинились перед Россией за поведение украинского депутата

Спикер парламента Турции Шентоп извился перед РФ за депутата с Украины на саммите ПАЧЭС

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп принес извинение перед Россией за поведение украинского депутата, напавшего на российского делегата на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии «Единая Россия».

«За инцидент, произошедший накануне на площадке ПАЧЭС, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп принес извинения российской делегации», — говорится в публикации.

Ранее в сети появились кадры нападения украинского депутата Александра Мариковского на секретаря российской делегации, участвующей в заседании ПАЧЭС в Анкаре, Валерия Ставицкого.

