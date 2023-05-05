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11:57, 5 мая 2023Россия

В Белгороде отказались от салюта в День Победы

Мэр Белгорода Демидов заявил, что в городе перенесли салют в честь Дня Победы

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Белгороде отказались от запуска салюта в День Победы, его перенесут на другую дату. Об этом сообщил мэр российского города Валентин Демидов в Telegram-канале.

«Это прежде всего вопрос нашей с вами безопасности. Салют обязательно состоится, когда у нас будет такая возможность. Тогда мы сделаем его еще красочнее, еще масштабнее», — написал глава города.

Он призвал жителей с пониманием отнестись к принятому решению.

В Белгородской области также не состоится парад, приуроченный к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Объясняя решение об отмене парада, глава региона Вячеслав Гладков отметил, что не нужно «провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода».

От проведения парадов и шествий на День Победы отказались во многих регионах России. В частности, парад не состоится в Крыму и Севастополе, а также в Курской, Орловской и Брянской областях. В Северном флоте также сообщили об отмене в Мурманске авиапарада в честь Дня Победы.

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Анастасия Шейкина
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