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13:43, 5 мая 2023Бывший СССР

Львовского бизнесмена обвинили в поставках премиум-автомобилей в Россию

СБУ: львовский бизнесмен поставлял премиум-автомобили в Россию в обход санкций

Фото: Lina Reshetnyk / Shutterstock / Fotodom

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила львовского бизнесмена в поставках автомобилей премиум-класса в Россию в обход санкций. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Фигурант воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли с рынка России. В частности, делец наладил схему переправки элитных авто на территорию России в обход международных торговых ограничений», — говорится в сообщении.

По версии СБУ, обвиняемый с августа 2022 года по март 2023 года поставил 45 автомобилей на общую сумму более 3 миллионов евро. Ранее он проживал в России и имеет здесь собственный бизнес, добавили в ведомстве.

В апреле на Украине арестовали имущество экс-депутата Верховной Рады и бизнесмена Вадима Новинского на 3,5 миллиарда гривен. В список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, заявляли в ведомстве.

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Алевтина Запольская
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