Стилист раскрыла секреты Кейт Миддлтон для идеального внешнего вида

Стилист Макхейл: Кейт Миддлтон вшивает бюстгальтер в одежду, чтобы скрыть бретельки

Стилист и модный редактор The Sun Эбби Макхейл раскрыла секреты принцессы Уэльской Кэтрин для идеального внешнего вида. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперт рассказала, что королевская особа вшивает бюстгальтер во внутреннюю сторону своих нарядов, чтобы скрыть бретельки. В качестве примера она привела голубое платье бренда Ellie Saab, в котором супруга принца Уильяма появилась на скачках Royal Ascot в 2019 году. Вдобавок Макхейл отметила, что Кейт Миддлтон всегда носит под платьями бесшовные трусы и корректирующее белье.

Кроме того, герцогиня Кембриджская Кэтрин использует специальные кожаные стельки, если ей предстоит долго ходить в туфлях на каблуках.

Специалистка также обратила внимание на то, что топы под пиджаком Миддлтон всегда идеально заправлены в брюки. По словам Макхейл, королевская особа надевает под них боди, которые она очень полюбила во время пандемии COVID-19.

Ранее журналисты Daily Mail раскрыли детали секретного платья принцессы Уэльской Кэтрин на свадьбу с принцем Уильямом. На официальной части церемонии, которая состоялась 29 апреля 2011 года, Миддлтон появилась в наряде люксового бренда Alexander McQueen цвета слоновой кости. Однако выяснилось, что было и второе платье, созданное специально для вечеринки.