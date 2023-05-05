Россиянам подсказали способ избежать тяжести в желудке после шашлыка

Диетолог Нефедова: овощи и зелень в качестве закуски помогут избежать боли после шашлыка

Свежие овощи и зелень в качестве закуски помогут не переесть шашлыка на майские праздники, рассказала врач-диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталья Нефедова. Этот и некоторые другие способы избежать боли и тяжести в желудке и других неприятных последствий злоупотребления любимым блюдом она подсказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам Нефедовой, основная причина переедания заключается в том, что чаще всего люди приступают к шашлыку, будучи уже сильно голодными. Чтобы избежать этого, во время готовки мяса не стоит пренебрегать закусками в виде свежих овощей и зелени. Они богаты клетчаткой, ценными микроэлементами и отлично притупляют острое чувство голода. Также к жареному мясу можно добавить овощи на гриле.

Еще один способ не переесть тяжелого и калорийного красного мяса — заменить его на более легкий шашлык из рыбы, предложила Нефедова.

Шашлык из рыбы — самый полезный, так как она содержит много полезных полиненасыщенных жирных кислот. Рыбу можно выбрать любую, ограничений в этом вопросе нет. При этом стоит отметить, что любой мясной продукт, будь то рыба, курица или мясо, — это качественный белок, который хорошо усваивается и содержит все необходимые и незаменимые аминокислоты Наталья Нефедова врач-диетолог

В то же время, по мнению диетолога, не произойдет ничего критичного, если человек решит приготовить шашлык из свиной шейки, просто необходимо соблюдать умеренность и не объедаться им. Кроме того, не стоит злоупотреблять покупными соусами для мяса — в них много добавленного сахара и пустых калорий. Вместо них Нефедова предложила приготовить соус к мясу самостоятельно, например, перемолоть свежие помидоры с острым перцем или подать на стол домашнюю аджику.

Ранее диетолог, врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова порекомендовала закуску, которая улучшит пищеварение и поможет избежать чувства тяжести в желудке после употребления шашлыка. Она посоветовала россиянам заедать шашлык зеленью.

