В российской больнице умерла 15-летняя школьница

В Липецке 15-летняя школьница умерла в больнице

В областной детской больнице Липецка умерла 15-летняя школьница. Об этом сообщает «КП Липецк».

Инцидент произошел 5 мая. За день до этого подростка доставили в медучреждение, а спустя сутки девочка скончалась в отделении.

«Она была умницей, почти отличницей. То, что случилось, горе не только для ее семьи, но и для нас», — рассказала директор школы, в которой училась девочка, порталу Gorod 48.

Педагоги учебного заведения добавили, что школьница перестала посещать уроки с 26 апреля, и отметили, что причина смерти подростка неизвестна ни им, ни родителям погибшей. По непроверенным данным, школьница могла принимать таблетки для похудения.

По информации издания, смерть могла наступить в результате сердечного приступа. Окончательный диагноз установят патологоанатомы. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники регионального управления Следственного комитета и прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге умерла 16-летняя школьница. Девочку госпитализировали с признаками острого отравления наркотическими веществами, она скончалась в реанимации.