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11:51, 19 апреля 2023Россия

В Петербурге 16-летняя школьница насмерть отравилась наркотиками

В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница отравилась наркотиками и умерла в реанимации

Фото: fotoNino / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница отравилась наркотиками и умерла в реанимации. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на издание Piter.tv.

Медикам позвонил 19-летний молодой человек и рассказал, что знакомая потеряла сознание в его квартире. Школьницу забрали оттуда с признаками острого отравления наркотическими веществами.

Ее поместили в реанимационное отделение, но спустя некоторое время несовершеннолетняя скончалась.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

11 апреля сообщалось, что в Балашихе 14-летняя девочка оказалась в больнице с сильнейшим алкогольным отравлением. Девочка отправилась на прогулку с одноклассником, во время которой подростки употребляли алкоголь. Спустя некоторое время ее матери позвонили и сообщили, что школьнице стало плохо и ее везут в больницу.

Еще раньше в Забайкальском крае 15-летняя школьница насмерть отравилась алкоголем во время празднования дня рождения.

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Анна Щербакова
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