В России подскочили продажи сидра

«Ведомости»: в первом квартале 2023 года продажи сидра в России выросли на 30 процентов

В России в первом квартале 2023 года потребление сидра, медовухи и пуаре (грушевого сидра) выросло на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные из Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

Общий объем розничных продаж этих напитков увеличился до 2,05 миллиона декалитров. О подобной динамике сообщает и аналитическая компания NielsenIQ. По их информации, за первые три месяца года продажи выросли на 57 процентов в денежном выражении, и на 54,1 процента — в натуральном. За 2022 год продажи сидра, пуаре и медовухи составили 8,64 миллиона декалитров, подсчитало Росалкогольрегулирование.

Совладелец пивоварни Gletcher Игорь Хавский считает, что популярность сидра растет, но такой резкий скачок в первую очередь объясняется эффектом низкой базы. Раньше в стране такие напитки производились в небольших объемах, поэтому сейчас можно наблюдать двузначные цифры увеличения продаж. С ним соглашается председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, который отметил, что однозначно подтвердить устойчивый тренд на повышение популярности сидра и медовухи пока нельзя.

Член общественного совета при Росалкогольрегулировании Алексей Небольсин отметил, что потребители стремятся к переходу на натуральную продукцию, в том числе сидр. На этом фоне растет число компаний, которые стремятся удовлетворить потребности покупателей и начинают выпуск таких напитков. Так, в конце прошлого года о старте производства сидра сообщили «Очаково» и «Союз-вино». Этот напиток не нужно лицензировать, что также способствует росту продаж, добавил специалист.

При этом, продажи пива за первый квартал текущего года, напротив, немного снизились — на 3,5 процента по сравнению с тем же кварталом 2022 года по данным ЕГАИС. По мнению исполнительного директора Ассоциации производителей пива Вячеслава Мамонтова, в данном сегменте продолжает развиваться негативный тренд, который появился еще в конце прошлого года. Эксперт объясняет это снижением покупательской способности россиян и заметным ростом цен.

Ранее Росалкогольрегулирование сообщило о росте продаж алкоголя разной крепости в первом квартале текущего года — совокупный спрос увеличился на 2,7 процента в годовом выражении. При этом продажи слабоалкогольной продукции выросли на 14,9 процента, до 4,3 миллиона декалитров, а спрос на ликеро-водочные изделия крепостью более 25 процентов увеличился на 31,7 процента, до 3,3 миллиона декалитров.