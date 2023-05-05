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17:21, 5 мая 2023Путешествия

Врач раскрыла действенный способ защититься от клещей на отдыхе

Терапевт Гуляева: обнаружить клещей на отдыхе весной легче на светлой одежде

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россиянам, планирующим весной отдых на природе, рекомендуется надевать светлую одежду, чтобы легче обнаружить клещей. Действенный способ защититься от паразитов раскрыла врач-терапевт Алена Гуляева в интервью РИА Новости.

«Клещи не падают с деревьев, а ползают по траве, по низкорослым кустарникам, по растительному мусору (опавшие листья, ветки). Чтобы их было легче заметить, предпочтительно надевать светлую одежду, максимально защищающую кожу», — рассказала медик. Так, лучше всего подойдут длинные штаны с затяжками, закрытая обувь и головной убор.

Кроме того, эксперт посоветовала во время прогулки по лесу или парку периодически осматривать себя и детей на наличие клещей, а вернувшись домой, постирать все вещи. «Ощупайте себя под коленками, проверьте подмышки, спину и голову: это излюбленные места укусов клещей, — отметила Гуляева. — Домашних животных тоже важно тщательно осмотреть».

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В случае обнаружения паразита на теле необходимо незамедлительно обратиться к специалистам в ближайшее медучреждение или самостоятельно при помощи пинцета удалить инородный объект. Основными симптомами, указывающими на возможный укус, являются зуд, учащенное сердцебиение, покраснение кожи, понижение артериального давления, головная боль, а также слабость.

Ранее врач-паразитолог, доктор медицинских наук Александр Бронштейн раскрыл способ избежать появления личинок под кожей после отдыха в тропиках. Уберечься от фурункулезного миаза (заболевания, при котором на коже образуются фурункулы, и в них развиваются личинки мух) можно только с помощью специальной защитной одежды и обработки тела и одежды репеллентами, сообщил он.

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Валентина Процкова
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