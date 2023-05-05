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17:54, 5 мая 2023Среда обитания

В десятках университетов Европы прошли протесты из-за глобальной проблемы

В 22 университетах и школах Европы прошли протесты из-за проблемы изменения климата
СюжетПротесты в Европе

Фото: Phil Noble / Reuters

В десятках школ и университетов Европы прошли протесты из-за глобальной проблемы изменения климата. Об этом сообщает The Guardian.

Протесты прошли в 22 школах и университетах по всей Европе. Студенты устраивали акции в учебных заведениях, закрываясь в кабинетах. Подобное произошло в нескольких городах Германии, Испании, Чехии и в Великобритании. Одна из наиболее ожесточенных акций прошла в португальском Лиссабоне, где студенты местного университета забаррикадировались в деканате.

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Акции проходили под лозунгом «Конец ископаемому топливу: оккупируй!» Таким образом протестующие хотели привлечь внимание к проблеме изменения климата и последствиям для природы от использования подобных источников энергии. «Нужно, чтобы все общество предприняло радикальные действия, чтобы положить конец ископаемому топливу», — заявили участники акции.

Ранее некоторые представители полиции в Германии и местные политики призвали принять более жесткие меры по отношению к экологическим активистам, которые выступают за решение проблемы изменения климата. Обсуждение наказаний началось после многочисленных протестов экологического движения Letzte Generation.

Нина Ташевская
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