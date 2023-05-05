Появилось видео падения бронетранспортера ВСУ в лужу

В сети появилось видео, как военные ВСУ перевернули французский бронетранспортер в лужу

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) уронили французский бронетранспортер VAB в лужу. Видео опубликовал Telegram-канал «Милитарист».

На кадрах видно, как украинские военные не справились с управлением бронетранспортера, вследствие чего машина выехала за дорогу и перевернулась на бок.

Ранее в сети появилось видео паникующего украинского бойца. Ему привиделось приближение российских войск, из-за чего он упал на землю и закрыл голову руками. Другой солдат ВСУ подбежал к нему и успокоил, объяснив, что рядом свои. Только тогда испугавшийся военнослужащий смог продолжить движение.