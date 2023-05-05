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10:42, 5 мая 2023Культура

Дженнифер Лопес назвала возможную причину для разрыва отношений с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес заявила, что разорвет с Аффлеком, если он изменит ей с ее лучшей подругой

Фото: Lauren Justice / Reuters

Певица и актриса Дженнифер Лопес назвала возможную причину, по которой она могла бы разорвать отношения с мужем актером Беном Аффлеком. Ее цитирует Page Six.

Лопес призналась в эфире шоу The View, что расторгнет свой брак с Аффлеком, если когда-нибудь узнает, что он изменял ей с ее лучшей подругой. «Думаю, я бы просто ушла, — заявила певица. — Ты знаешь все, что тебе нужно знать. Что еще нужно?»

Ранее Аффлек рассказал, что Лопес мечтает изменить в нем одну вещь, хоть и не признается в этом. «Думаю, она бы предпочла, чтобы я был более краток. Не знаю, заметили ли вы, но я постоянно повторяюсь. Я говорю кругами», — сказал Аффлек, подчеркнув, что сама Лопес никогда не жаловалась на это, но он догадывается.

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Варвара Кошечкина
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