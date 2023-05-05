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18:09, 5 мая 2023Спорт

Усик и Дюбуа сорвали дедлайн WBA по заключению контракта на бой

Александр Усик и Даниель Дюбуа сорвали дедлайн WBA по заключению контракта на бой

Фото: Mikey Williams / Top Rank Inc / Getty Images

Украинский боксер Александр Усик и француз Даниель Дюбуа сорвали дедлайн Всемирной боксерской ассоциации (WBA) по заключению контракта на бой. Об этом в интервью Boxing Social сообщил промоутер украинца Александр Красюк.

«Мы ждем, когда WBA назначит день проведения торгов на организацию боя. В то же время мы предпринимаем усилия, чтобы все же согласовать контракт», — заявил Красюк.

3 апреля в WBA объявили, что Усик должен провести поединок против Дюбуа. Спортсменами дали 30 дней для заключения контракта. Переговоры должны были завершиться в ночь на 3 мая.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе. В активе 25-летнего Дюбуа 19 побед и одно поражение.

Ксения Курашкина
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