Усик и Дюбуа сорвали дедлайн WBA по заключению контракта на бой

Александр Усик и Даниель Дюбуа сорвали дедлайн WBA по заключению контракта на бой

Украинский боксер Александр Усик и француз Даниель Дюбуа сорвали дедлайн Всемирной боксерской ассоциации (WBA) по заключению контракта на бой. Об этом в интервью Boxing Social сообщил промоутер украинца Александр Красюк.

«Мы ждем, когда WBA назначит день проведения торгов на организацию боя. В то же время мы предпринимаем усилия, чтобы все же согласовать контракт», — заявил Красюк.

3 апреля в WBA объявили, что Усик должен провести поединок против Дюбуа. Спортсменами дали 30 дней для заключения контракта. Переговоры должны были завершиться в ночь на 3 мая.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе. В активе 25-летнего Дюбуа 19 побед и одно поражение.